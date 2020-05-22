Belediyeden ilçedeki tüm esnaflara maske desteği

Kütahya’nın Duumlupınar Belediyesi, zabıtalar aracılığı ile esnaf ve vatandaşlara yönelik maske dağıtım çalışmalarını sürdürdü.

Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’5’li paketler halindeki maskeleri esnaflar başta olmak üzere vatandaşlara dağıtıyoruz. Rabbim inşallah en kısa zamanda bu beladan memleketimizi kurtarsın. Dezenfekte çalışmalarımızda aralıksız devam ediyor. Belirli aralıklarla maske ve hijyenik malzeme desteği vermeye devam edeceğiz.

Evde hayat vari Evde kal Dumlupınar’’ ifadelerini kullandı.

