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Belediyeden ilçedeki tüm esnaflara maske desteği

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.05.2020 11:11 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Duumlupınar Belediyesi, zabıtalar aracılığı ile esnaf ve vatandaşlara yönelik maske dağıtım çalışmalarını sürdürdü.Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’5’li paketler halindeki maskeleri esnaflar başta olmak üzere vatandaşlara dağıtıyoruz.

Kütahya’nın Duumlupınar Belediyesi, zabıtalar aracılığı ile esnaf ve vatandaşlara yönelik maske dağıtım çalışmalarını sürdürdü.
Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’5’li paketler halindeki maskeleri esnaflar başta olmak üzere vatandaşlara dağıtıyoruz. Rabbim inşallah en kısa zamanda bu beladan memleketimizi kurtarsın. Dezenfekte çalışmalarımızda aralıksız devam ediyor. Belirli aralıklarla maske ve hijyenik malzeme desteği vermeye devam edeceğiz.
Evde hayat vari Evde kal Dumlupınar’’ ifadelerini kullandı.

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DÜZELTME - "Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İZTO üyeleriyle turizm sektörünü değerlendirdi" başlıklı haberimizin 7. paragrafı, kaynağından, "yurt dışı uçuşlar için" ifadesi eklenerek, düzenlenmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarım

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