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Belediyeden işçilerine yüzde 50 zam

20.01.2021 17:20 | Son Güncelleme:
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Belediyeden işçilerine yüzde 50 zam

Şarkışla Belediyesi ile yetkili sendika arasında imzalanan sözleşmeyle işçilerin maaşlarına yüzde 50 zam yapıldı.Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalanmasına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Şarkışla Belediyesi ile yetkili sendika arasında imzalanan sözleşmeyle işçilerin maaşlarına yüzde 50 zam yapıldı.
Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalanmasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Oğuz, maaşlara yüzde 50 zam yaptıklarını ve bekar bir işçinin alacağı ücretin aylık 3 bin 600 lira olduğunu belirterek, “Sendika ile masaya oturup anlaştık. Sendika ilk başta yüzde 45 zam talep etti, biz yüzde 50 zam yaptık. Sosyal haklarını da yardımları da en üst seviyeden verdik. İşçilerimize hayırlı olsun, bu sendikal sözleşme 60 işçimizi kapsamakta ve şu anda net olarak bekar bir işçimizin alacağı ücret 3 bin 600 lira olarak belirlendi. Bu sözleşme 31 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Daha fazla yapmak isterdik fakat belediyemizin imkanlarının en üst limitlerini zorlayarak arkadaşlarımıza zam yaptık. İşçi kardeşlerimize ve ailelerine hayırlı olsun" dedi

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