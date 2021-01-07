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Belediyeden kamu kurumlarına destek

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 07.01.2021 14:52 | Son Güncelleme

Henüz yeni kurulan bir belediye olmasına karşın kurulduğu günden bu yana Ergene halkının ihtiyaçlarında yanında olan Ergene Belediyesi, ilçede hizmet veren tüm kamu kurum ve kuruluşlarının da ihtiyaç anında yanında oluyor.Ergene ilçesindeki sağlık ocaklarının boya badana çevre düzenlemesi ihtiyaçlarını gideren Ergene Belediyesi, ilçedeki okulların da tadilatlarını gerçekleştirerek eğitime katkı sunuyor.

Henüz yeni kurulan bir belediye olmasına karşın kurulduğu günden bu yana Ergene halkının ihtiyaçlarında yanında olan Ergene Belediyesi, ilçede hizmet veren tüm kamu kurum ve kuruluşlarının da ihtiyaç anında yanında oluyor.
Ergene ilçesindeki sağlık ocaklarının boya badana çevre düzenlemesi ihtiyaçlarını gideren Ergene Belediyesi, ilçedeki okulların da tadilatlarını gerçekleştirerek eğitime katkı sunuyor. İlçedeki camilerde de her türlü çevre düzenlemesi ve temizlik çalışması yaparak eksikleri gideren Ergene Belediyesi, ekipleri eğitimden sağlığa, dini tesislerden kamu kurum ve kuruluşlarına kadar her alana katkı sunmaya devam ediyor.
Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Sağlık Mahallesi’nde yer alan Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü Sağlık-Yeşiltepe Polis Merkezi Amirliği’nin bahçesine beton asfalt uygulaması yaptı.
Ergene’nin yol sorununa kesin ve kalıcı çözümler üretme adına ilçe genelinde beton asfalt çalışmalarına devam eden Ergene Belediyesi, ekipleri bu çalışmalar kapsamında Sağlık-Yeşiltepe Polis Merkezi bahçesine de beton asfalt yaparken ayrıca polis merkezi bahçesine yeni çöp konteynırlarını da koydu.
Ergene Belediyesi’nin talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda ilçedeki çalışmalarına ve kamu kurumlarına katkılarına devam edeceği kaydedildi.

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