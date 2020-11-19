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Belediyeden kapsamlı dezenfekte işlemi

BİLECİK HABERLERİ  | 19.11.2020 10:47 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediyesi ekiplerince Korona virüs (Covit-19) salgılana karşı kapsamlı bir dezenfekte işlemi yapıldı.Bayırköy Belediyesine bağlı ekipler belde genelinde bulunan kahve, ATM, tuvalet, lokanta, ekmek fırını ve umuma açık alanlarda salgına karşı kapsamlı bir dezenfekte işlemi yaptı.

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediyesi ekiplerince Korona virüs (Covit-19) salgılana karşı kapsamlı bir dezenfekte işlemi yapıldı.
Bayırköy Belediyesine bağlı ekipler belde genelinde bulunan kahve, ATM, tuvalet, lokanta, ekmek fırını ve umuma açık alanlarda salgına karşı kapsamlı bir dezenfekte işlemi yaptı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Belediye ekiplerimiz düzenli olarak beldemizdeki işyerlerinde cadde ve solaklarında ortak kullanım alanlarında temizlik ve dezenfekte işlemlerine devam ediyorlar. Son zamanlarda vakaların çoğalması dolayısı ile halkımızın da maske mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını kalabalık ortamlardan uzak durmalarını kapalı alanlarda da uzun süre birlikte olmamalarını önemle tavsiye ediyoruz" dedi.

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