YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Belediyeden kar kütlesi ve sarkıt uyarısı

Belediyeden kar kütlesi ve sarkıt uyarısı

20.01.2021 16:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçe belediyesi, çatılarda oluşan kar kütlesi ve sarkıtlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçe belediyesi, çatılarda oluşan kar kütlesi ve sarkıtlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.
Kdz. Ereğli Belediyesi, kenti etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava koşullarına bağlı olarak çatılarda oluşan kar kütlesi ve sarkıtlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.
Yoğun kar yağışı sonrası çatılarda 50 cm. üzerinde kar birikmesi, soğuk havayla birlikte sarkıtların oluşması yayalar için tehlike oluşturuyor. Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından vatandaşlar anons sistemiyle dikkatli olunması konusunda uyarıldı.
Zabıta ekipleri ayrıca, yürüme güzergahlarında kar kütlesi ve sarkıt düşme tehlikesi oluşturan yerlere şerit çekerek bölgeyi güvenlik altına alma çalışmalarına başladı. Çökme tehlikesi bulunan sundurmalar da şeritle işaretleniyor. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de çatılardaki tehlikeye karşı temizlik çalışmalarına başladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygu Özaslan'ın suluk reklamındaki sözleri dalga konusu oldu! Duygu Özaslan'ın suluk reklamındaki sözleri dalga konusu oldu!
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi
1/

Zonguldak Namaz Vakitleri 20 Ocak Çarşamba

İmsak
06:37
Sabah
08:07
Öğle
13:09
İkindi
15:37
Akşam
18:00
Yatsı
19:25

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Çarşamba

Bozkurt Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Zonguldak Eczanesi
Merkez
Didem Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

Zabıtadan hurda araç denetimi

Zabıtadan hurda araç denetimi

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Diğer Haberler

Devrek’te trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Devrek’te trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Kayak yapan gençlere polis ekiplerinden uyarı

Kayak yapan gençlere polis ekiplerinden uyarı

KESK’ten GMİS’e başsağlığı ziyareti

KESK’ten GMİS’e başsağlığı ziyareti

Belediye ekipleri küçük İrem’i hastaneye ulaştırdı

Belediye ekipleri küçük İrem’i hastaneye ulaştırdı

Kar temizliği için tüm ekipler seferber oldu

Kar temizliği için tüm ekipler seferber oldu

Kdz. Ereğli Belediyesi, terminalde bekleyen 300 yolcuya yemek dağıttı

Kdz. Ereğli Belediyesi, terminalde bekleyen 300 yolcuya yemek dağıttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.