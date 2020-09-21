Belediyeden kent genelinde mıntıka temizliği

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Pelitözü Gölpark başta olmak üzere şehir genelinde mıntıka temizliği gerçekleştirildi.

Başta sokak ve cadde temizliği olmak üzere yıkama çalışmaları, ot temizliği ve mıntıka temizliği gibi birçok başlıkta çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların talepleri doğrultusunda birçok hizmeti gerçekleştiriyor. Refüj, park ve bahçeler, dinlenme ve eğlence alanları, okul ve kurum bahçelerinde çalışmalarını sürdüren ekipler, çalışmaları kapsamında birçok mahallede mıntıka temizliği yaptı. Kışa hazırlık çalışmaları kapsamında faaliyetlerini sürdüren ekipler, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ağaç ve bitki budama çalışmalarına da destek vererek, görüntü kirliliği oluşturan atık ve çöpleri topluyor.

