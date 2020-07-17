YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Belediyeden kurban satış yeri ve kesim ücretleri hakkında açıklama

Belediyeden kurban satış yeri ve kesim ücretleri hakkında açıklama

BİLECİK HABERLERİ  | 17.07.2020 12:09 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi tarafından kurban satış yeri ve kesim ücretleri hakkında vatandaşlara bilgilendirici açıklama yapıldı.Açıklamada; Bilecik Belediyesi tarafından Ertuğrulgazi Mahallesi’nde hazırlanan kurban satış alanında, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde vatandaşlarımız ve esnafın kurban alım ve satış işlemini yapabileceği belirtildi.

Bilecik Belediyesi tarafından kurban satış yeri ve kesim ücretleri hakkında vatandaşlara bilgilendirici açıklama yapıldı.
Açıklamada; Bilecik Belediyesi tarafından Ertuğrulgazi Mahallesi’nde hazırlanan kurban satış alanında, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde vatandaşlarımız ve esnafın kurban alım ve satış işlemini yapabileceği belirtildi. Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2020 Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kararlar hakkında bilgi verilerek, şunlar kaydedildi:
‘’Kurban kesmek isteyen vatandaşlarımız kurbanlarını sağlık şartlarına uygun şekilde, mülkiyeti kendilerine ait mekanlarda çevre temizliğinde ve hijyene dikkat ederek usulüne uygun kesebileceklerdir. Bilecik için kurban kesim yeri Bilecik Belediyesi tarafından Ertuğrulgazi Mahallesi Cevahir Caddesi No: 10’un karşısında bulunan boş arazi hazırlanarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Kurban Hizmetleri Komisyonunun olumlu görüşü üzerine; kesimhanelerde gerçekleştirilecek kesim ücretleri için kesimhane yetkililerinin İl Müftülüğü’ne yatırmaları gereken ücretler için, 1 ile 10 büyükbaş olan yerlerde 250 TL, 11 ile 25 arasındaki büyükbaş olan yerlerde 500 TL, 26 ile 50 büyükbaş olan yerler için 750 TL, 51 ile 100 büyükbaş olan yerlere bin 250 TL ve 100 büyükbaştan fazla kesim yapılacak yerler için ise bin 500 TL yatırılması gerekmektedir. Ayrıca küçükbaş hayvanlar için hayvan başına 10 TL ücret ödenmesi karşılığında kesim izni alınabileceği belirtilmiştir."
Öte yandan Bilecik Belediyesi Mezbahası’nın özel işletme bünyesinde faaliyet gösterdiği için kesim ücretinin söz konusu işletme tarafından belirlendiği bilgisi verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandıBozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Asbaşkanı ceza aldı

Kayserispor Asbaşkanı ceza aldı

Kestel’de vatan kahramanları anıldı

Kestel’de vatan kahramanları anıldı

Balıkesir’de tarım teknikeri evini sanat galerisine çevirdi

Balıkesir’de tarım teknikeri evini sanat galerisine çevirdi

Bozcaada’yı üzen atama kararı

Bozcaada’yı üzen atama kararı

Rektör Uysal: “Hisarcık MYO’da birçok üniversitede olmayan imkanlar var”

Rektör Uysal: “Hisarcık MYO’da birçok üniversitede olmayan imkanlar var”

Mehmet Aksu: “Kayserimizden gelecek projeleri pozitif ayrımcılıkla değerlendireceğim”

Mehmet Aksu: “Kayserimizden gelecek projeleri pozitif ayrımcılıkla değerlendireceğim”

Bilecik Namaz Vakitleri 17 Temmuz Cuma

İmsak
03:49
Sabah
05:38
Öğle
13:11
İkindi
17:07
Akşam
20:34
Yatsı
22:16

Bilecik Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Cuma

Mesut Eczanesi
Bozuyuk
Burcu Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Kardeşler Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Karşılarında öğretmenlerini görünce çok mutlu oldular

Karşılarında öğretmenlerini görünce çok mutlu oldular

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Bilecik Defterdarı görevden alındı

Bilecik Defterdarı görevden alındı

Bozüyük’te LGS sınavı sorunsuz olarak tamamlandı

Bozüyük’te LGS sınavı sorunsuz olarak tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.