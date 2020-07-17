Belediyeden kurban satış yeri ve kesim ücretleri hakkında açıklama

Bilecik Belediyesi tarafından kurban satış yeri ve kesim ücretleri hakkında vatandaşlara bilgilendirici açıklama yapıldı.

Açıklamada; Bilecik Belediyesi tarafından Ertuğrulgazi Mahallesi’nde hazırlanan kurban satış alanında, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde vatandaşlarımız ve esnafın kurban alım ve satış işlemini yapabileceği belirtildi. Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2020 Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kararlar hakkında bilgi verilerek, şunlar kaydedildi:

‘’Kurban kesmek isteyen vatandaşlarımız kurbanlarını sağlık şartlarına uygun şekilde, mülkiyeti kendilerine ait mekanlarda çevre temizliğinde ve hijyene dikkat ederek usulüne uygun kesebileceklerdir. Bilecik için kurban kesim yeri Bilecik Belediyesi tarafından Ertuğrulgazi Mahallesi Cevahir Caddesi No: 10’un karşısında bulunan boş arazi hazırlanarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Kurban Hizmetleri Komisyonunun olumlu görüşü üzerine; kesimhanelerde gerçekleştirilecek kesim ücretleri için kesimhane yetkililerinin İl Müftülüğü’ne yatırmaları gereken ücretler için, 1 ile 10 büyükbaş olan yerlerde 250 TL, 11 ile 25 arasındaki büyükbaş olan yerlerde 500 TL, 26 ile 50 büyükbaş olan yerler için 750 TL, 51 ile 100 büyükbaş olan yerlere bin 250 TL ve 100 büyükbaştan fazla kesim yapılacak yerler için ise bin 500 TL yatırılması gerekmektedir. Ayrıca küçükbaş hayvanlar için hayvan başına 10 TL ücret ödenmesi karşılığında kesim izni alınabileceği belirtilmiştir."

Öte yandan Bilecik Belediyesi Mezbahası’nın özel işletme bünyesinde faaliyet gösterdiği için kesim ücretinin söz konusu işletme tarafından belirlendiği bilgisi verildi.

