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Belediyeden liselilere dergi

TOKAT HABERLERİ  | 12.10.2020 15:47 | Son Güncelleme

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, lise 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerin moral ve motivasyonunu yükseltmek, sınav kaygılarını azaltmak amacıyla dergi hazırladıklarını ifade ederek, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerimizin yanında olmaya gayret edeceğiz" dedi.Tokat Belediyesi tarafından Liselilerin Dergisi sloganıyla hazırlanan Lisezone Dergisi’nin basın lansmanını Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu yaptı.

Belediyeden liselilere dergi

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, lise 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerin moral ve motivasyonunu yükseltmek, sınav kaygılarını azaltmak amacıyla dergi hazırladıklarını ifade ederek, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerimizin yanında olmaya gayret edeceğiz" dedi.
Tokat Belediyesi tarafından Liselilerin Dergisi sloganıyla hazırlanan Lisezone Dergisi’nin basın lansmanını Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu yaptı. İki ayda bir yayınlanacak ve lise son sınıf öğrencilerine hitap eden derginin kargo aracılığı ile öğrencilerin evlerine ulaştırılacağını belirten Başkan Eroğlu, dergiyle birlikte sürpriz hediyelerin de gönderileceğini söyledi. Başkan Eroğlu, lise 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerin moral ve motivasyonunu yükseltmek, sınav kaygılarını azaltmak amacıyla dergi hazırladıklarını ifade eden Başkan Eroğlu, “Bizim geleceğimiz, ülkemizin yarınlarıdır. Genç demek; enerji, gelecek ve ülkenin yarınları demektir. Geçtiğimiz dönem 2014-2019 yılları arasında en genç il belediye başkanı olarak gençlere yönelik yaptığımız çalışmalarla belediyemizde gençlere farklı bir pencere açmaya gayret ettik. Gençlerimize yönelik, kurslar, eğitimler, spor salonları, kültür gezileri ve kültür sanat çalışmaları ile onların yanlarında olmaya gayret ettik. Yine gençlik çalıştayları düzenleyerek onların sorunları ve istekleri ile ilgili farkındalık oluşturmaya gayret ettik. 81 ilden gelen 81 gencimizle Tokat’ta farklılık ortaya koymaya çalıştık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerimizin yanında olmaya gayret edeceğiz. Yeni dönemde yapacağımız iş geliştirme ve kariyer merkezleri, yüzme havuzları ve kütüphanelerle gençlerimizin yanında olmaya gayret edeceğiz. Gençlerimizin enerjisini, sinerjisini, bakış ve düşüncelerini Tokat Belediyesi’ne aksettirmenin gayreti içinde olacağız” dedi.
Başkan Eroğlu; kültürel, bilimsel ve eğitsel anlamda hazırladıkları içeriklerle gençlere katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade ederek, “Bu dergimizi lise son sınıftaki tüm öğrencilerimizin evlerine 2 ayda bir kargo aracılığı ile ulaştıracağız. Yine dergimizin yanında sürpriz hediyelerimiz de yer alacak. Belediyemiz tarafından Liselilerin Dergisi sloganıyla hazırladığımız “Lisezone” Dergimizin içeriğinde; kariyer planlaması, Üniversite tanıtımları, öğrenmenin püf noktaları, başarılı olmanın yolları, Alim ve Bilginler, ders notları, eğitici öğretici bilgilerin yer aldığı dolu dolu bir dergi oldu” diye konuştu.

Belediyeden liselilere dergi

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