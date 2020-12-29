Belediyeden muhtarlara jest

Sivas Belediyesi Mahalle muhtarlarının talebi üzerine muhtarlık ofislerine doğalgazlı ısıtma sitemi kurdu.

Sivas kent merkezinde görev yapan muhtarların talebi üzerine muhtarlık ofislerine Sivas Belediyesi tarafından doğalgazlı ısıtma sistemi kuruldu. Şimdiye kadar soba ve elektrikli ısıtıcılarla ısıtılan muhtarlık ofisleri şimdilerde daha konforlu ve ekonomik hale geldi. Şu ana kadar 45 mahalle muhtarlığında doğalgazlı ısınma sistemine dönüşüm sağlandı. Muhtarlar Dernek Başkanı Cemalettin Arslan ve yönetimi, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’i makamında ziyaret ederek yapılan hizmetten dolayı teşekkür etti.

“Bu şehre hep birlikte hizmet edeceğiz’’

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin burada yaptığı açıklamada, “Bizlerde yola çıktığımızda bu şehri birlikte yöneteceğiz dedik, birlikte hizmet edeceğiz dedik. Seçim döneminde muhtarlarımızla bir araya geldiğimizde bir talebiniz olmuştu. Biz hemşerilerimize hizmet ederken, hemşerilerimize hizmet eden muhtarlarımızı da muhtarlıklara yakışır mekânlarda hizmet edebilmeleri için üzerimize düşeni yapacağız dedik. Bu noktada hemen hemen yarısının altyapısını düzelttik. İnşallah önümüzdeki süreçte de aynı şeklide daha nezih ortamlarda çalışmalarımız devam edecektir. Biz burada şehri şehirde yaşayanlarla birlikte yöneteceğiz derken bunun en önemli ayağı muhtarlarımız. Bundan sonra muhtarlarımızla birlikte bizi biz yapan bu şehre hep birlikte hizmet edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Bilgin’ e teşekkür

Muhtarlar Dernek Başkanı Cemalettin Arslan ise Başkan Bilgin’e teşekkür ettiğini belirterek, “Sivas’ın soğuk bir şehir olduğunu hepimiz biliyoruz. Yıllarca muhtarlarımız soğuk havada mahallesine hizmet etmek için çok sıkıntılar yaşadılar. Hizmet esnasında soğuk havalardan dolayı aksaklıklar meydana geliyordu. Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin ben değil biz anlayışı ile ortak istişare de bulunarak memleketimize hizmet etmek için canı gönülden çalışmalar yapıyor. Bizde daha sağlıklı bir ortamda hizmet verebilmek için muhtarlıklarımıza doğalgazlı ısıtma sisteminin kurulması talebimiz oldu ve olumlu sonuçlandı. Şu anda mevcutta bulunan muhtarlıklarımıza doğalgazlı ısıtma sistemi kurularak kullanmaya başladık. Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin’e camiamız adına teşekkür ediyorum” dedi.

