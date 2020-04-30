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Belediyeden muhtarlara maske desteği sürüyor

BURSA HABERLERİ  | 30.04.2020 18:21 | Son Güncelleme

Gemlik Belediyesi, ilçe halkına cerrahi maske dağıtımına muhtarlar ile devam etti.Son haftalarda yaklaşık 100 bin maskeyi sokak sokak ilçe halkı ile buluşturan Gemlik Belediyesi, korona virüs salgınının düşüş seyri gösterdiği bu günlerde maske ihtiyacını karşılayacak adımlar atmaya devam ediyor.

Gemlik Belediyesi, ilçe halkına cerrahi maske dağıtımına muhtarlar ile devam etti.
Son haftalarda yaklaşık 100 bin maskeyi sokak sokak ilçe halkı ile buluşturan Gemlik Belediyesi, korona virüs salgınının düşüş seyri gösterdiği bu günlerde maske ihtiyacını karşılayacak adımlar atmaya devam ediyor. Daha önce Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın bizzat katıldığı dağıtımlarda belediye meclis üyeleri ve çalışanlar ile on binlerce maskeyi pazarlar, ilçe merkezi ve iç mahallelerde dağıtan ekipler, muhtarlara da maske teslim etmeyi ihmal etmedi.
İlçe merkezindeki dağıtımlara ulaşamayan çevre mahallelerdeki Gemlikliler için maske temin eden Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, uzak muhtarlıklardan sonra merkez mahallelere de takviye çalışmalarına devam etti. Bu kapsamda mahallelilere ücretsiz olarak teslim edilmek üzere binlerce maske çeşitli muhtarlıklara bırakılmaya başlandı.
Gemlik Belediyesi’nin haftalardır yüz binlerce maske dağıttığını belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, bu önemli dönemde ortaya çıkan maske ihtiyacına katkı sunmak amacıyla çalışmaların gerçekleştiğini söyledi. Başkan Sertaslan, "Belediyemiz kendi kaynakları ve Gemlikli hayırseverlerimizin desteği ile yaklaşık 200 bin maske temin ettik. Bunların yarısından fazlasını gerek ilçe merkezimiz gerek iç mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz dağıtımlarda hemşerilerimiz ile buluşturduk. Muhtarlarımıza da maske bırakmaya devam ediyoruz. İhtiyacı olan hemşerilerimiz bağlı bulundukları muhtarlıklar ile iletişime geçerek maske temin edebilirler. Unutmamalıyız ki maske bizi salgından yüzde yüz korumaz. Yapmamız gereken mecbur kalmadıkça evden dışarı çıkmamak ve kalabalık ortamlara girmek. Biz de Gemlik Belediyesi olarak temizlik, yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.

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