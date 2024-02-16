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Belediyeden özel halk otobüsleri ücretlerine zam açıklaması

İHA İHA
16.02.2024 13:59 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Alaplı ilçesi ile Kdz. Ereğli ilçesi arasındaki ulaşım ücretlerine yapılan zammın sonrasında belediye başkanlığı bir mesaj yayımladı.

Belediyeden özel halk otobüsleri ücretlerine zam açıklaması

Belediye başkanlığından yayımlanan mesaj şu şekilde;
"Zonguldak Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği tarafından Alaplı Belediyesi Özel Halk Otobüslerinin Alaplı - Kdz. Ereğli arasında ki ulaşım ücretlerine yapılan zammın Alaplı Belediyesi ile hiçbir ilgisi yoktur. 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği, Alaplı Belediyesi’nin Alaplı Özel Halk Otobüslerinin Alaplı şehir içi ulaşım ücretlerini belirleme yetkisi bulunmaktadır. Alaplı Belediyesi Özel Halk Otobüslerinin Alaplı ile KDZ. Ereğli arasında ki ulaşım ücretlerini belirlenme yetkisi Zonguldak Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği’nin yetkisinde olup Alaplı Belediyesi’nin konuyla hiçbir ilgisi yoktur. Kamuoyuna saygı ile duyrulur."

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