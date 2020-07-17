YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Belediyeden Sefa Emre’ye sürpriz doğum günü

Belediyeden Sefa Emre’ye sürpriz doğum günü

ANKARA HABERLERİ  | 17.07.2020 12:05 | Son Güncelleme

Pursaklar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, engelli Sefa Emre’ye Engelliler Sosyal Tesisleri’nde doğum günü sürprizi hazırladı.Pursaklar’da yaşayan ve polisleri çok sevdiği öğrenilen Sefa Emre’ye Pursaklar Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Pursaklar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, engelli Sefa Emre’ye Engelliler Sosyal Tesisleri’nde doğum günü sürprizi hazırladı.
Pursaklar’da yaşayan ve polisleri çok sevdiği öğrenilen Sefa Emre’ye Pursaklar Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Engelliler Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen doğum günü kutlamasına Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve polisler katılarak, Sefa Emre’nin mutlu anlarına tanıklık ettiler. Korona virüs tedbirleri kapsamında Sosyal Tesislerin bahçesinde gerçekleştirilen doğum günü sürprizinde polisleri çok seven Sefa Emre, ekip aracıyla gezdirilerek hediyeleri verildi.
Pursaklar Belediyesi ile beraber doğum günü sürprizi gerçekleştirdiklerini dile getiren polis ekipleri, "Emre Sefa’nın yüzündeki tebessümü görmek bizlere gurur verdi" dediler.

"Hayattaki tüm engeller sevgi ve empatiyle aşılabilir’’
Her sağlıklı vatandaşın bir engelli adayı olduğunu belirten Başkan Ertuğrul Çetin, ‘‘Sefa Emre kardeşimin doğum gününü çok sevdiğini öğrendiğimiz polis arkadaşlarımızla birlikte Engelliler Sosyal Tesisimizde kutladık. Hayattaki tüm engellerin sevgi ve empatiyle aşılabileceğini düşünüyorum. Birbirimizi sever ve empati kurabilirsek engeller ortadan kalkacaktır. Çünkü biz birlikte yaşamak için asla engel tanımıyoruz. Sefa Emre kardeşime ailesi ile huzurlu bir ömür temenni ediyorum. Nice hayırlı yaşları olsun" dedi.
Başkan Çetin, Engelliler Sosyal Tesisleri’nde vatandaşlara sevgi ve saygı ile aile sıcaklığı ortamını sağlayan belediye personeline de teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Asbaşkanı ceza aldı

Kayserispor Asbaşkanı ceza aldı

Kestel’de vatan kahramanları anıldı

Kestel’de vatan kahramanları anıldı

Balıkesir’de tarım teknikeri evini sanat galerisine çevirdi

Balıkesir’de tarım teknikeri evini sanat galerisine çevirdi

Bozcaada’yı üzen atama kararı

Bozcaada’yı üzen atama kararı

Kıbrıs Gazisi silahla vurulmuş halde bulundu

Kıbrıs Gazisi silahla vurulmuş halde bulundu

LGS birincilerinin 6’sı Kayseri’den

LGS birincilerinin 6’sı Kayseri’den

Ankara Namaz Vakitleri 17 Temmuz Cuma

İmsak
03:38
Sabah
05:27
Öğle
13:00
İkindi
16:56
Akşam
20:22
Yatsı
22:03

Ankara Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Cuma

Ülgen Eczanesi
Cankaya
Yeni Akplaza Eczanesi
Nurfurkan Eczanesi
Yenimahalle
Uzun Eczanesi
Mamak
Mamak Tuna Eczanesi
Mamak
Lal Eczanesi
Cankaya
Homurlu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Ankara’da tarihi konaklar satışa çıkarıldı

Ankara’da tarihi konaklar satışa çıkarıldı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Başkentte Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim yapıldı

Başkentte Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim yapıldı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.