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Belediyeden şirket personellerine toplu iş sözleşmesi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.01.2021 10:27 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanlığı tarafından 301 şirket personeli için 2 yıllık toplu iş sözleşmesi ve ek protokol imzalandı.Belediye Başkanı Adil Biçer, Simav için emek veren çalışma arkadaşlarının yanında olduklarını ifade etti.

Belediyeden şirket personellerine toplu iş sözleşmesi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanlığı tarafından 301 şirket personeli için 2 yıllık toplu iş sözleşmesi ve ek protokol imzalandı.
Belediye Başkanı Adil Biçer, Simav için emek veren çalışma arkadaşlarının yanında olduklarını ifade etti. Başkan Biçer “ Temmuz 2020’de yüzde 33.29, Ocak 2021’de yüzde 41.57, Temmuz 2021’de yüzde 51.71, Ocak 2022’de yüzde 62.70 olmak üzere, yapılan sözleşme ile personelimiz 2 yılın sonunda toplam yüzde 62.70 zam alacaklardır. En düşük maaş ortalaması 3 bin 800 TL olacak dedi.

Belediyeden şirket personellerine toplu iş sözleşmesi

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