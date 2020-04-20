Belediyeden sokak hayvanlarına yiyecek

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde belediye ekipleri tarafından sokak hayvanlarına her gün düzenli olarak yiyecek verildiği bildirildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’Korona virüs (Covid19) salgını dolayısıyla yaklaşık 20 gündür sokak hayvanlarımız için belirli noktalara yem bırakıyoruz. Özellikle köpek ve kedilerimizin, sokağa çıkmanın yasak olduğu bu günlerde aç kalmalarını önlemeye çalışıyoruz. Belediye olarak pandemi bitene kadar sokak hayvanlarını beslemeye ve onların aç kalmalarını önlemeye devam edeceğiz’’ dedi.

