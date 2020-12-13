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Belediyeden ‘tabela-levha’ temizliği

SAMSUN HABERLERİ  | 13.12.2020 16:28 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Çarşamba Belediyesi Zabıta Ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında da yol ve kaldırım kurallarına uymayan esnafa yönelik denetimlerini sürdürüyor.Denetimler çerçevesinde uyarılara uymayarak kaldırımda tabela ve levha bulunduran esnafın levhaları toplandı.Çarşamba ilçesi Zübeyde Hanım Meydanı ve merkezi noktalarda iş yerlerinin özellikle yol üstünde duran ve kaldırımların üzerinde yolu işgal ettiği gerekçesiyle iş yeri sahiplerine belediye zabıta ekiplerince uyarılarda bulunulmuştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Çarşamba Belediyesi Zabıta Ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında da yol ve kaldırım kurallarına uymayan esnafa yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Denetimler çerçevesinde uyarılara uymayarak kaldırımda tabela ve levha bulunduran esnafın levhaları toplandı.
Çarşamba ilçesi Zübeyde Hanım Meydanı ve merkezi noktalarda iş yerlerinin özellikle yol üstünde duran ve kaldırımların üzerinde yolu işgal ettiği gerekçesiyle iş yeri sahiplerine belediye zabıta ekiplerince uyarılarda bulunulmuştu. Uyarılara rağmen tabelasını kaldırmadığı tespit edilen esnafın tabelaları, hafta sonu korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde ekiplerce toplandı.

“Konulan kurallar herkesin rahatlığı için”
Esnafa yapılan denetimler hakkında açıklama yapan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Esnafımızın her zaman yanındayız. Ancak konulan kurallar herkesin ana, baba, eşlerinin ve çocuklarının rahatlığı içindir. Ortak alanlara saygı hepimiz için yaşanılır bir Çarşamba demek. Kurallara uyan tüm esnaflarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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