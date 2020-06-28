Belediyeden YKS adaylarına maske ve hijyen desteği

Mustafakemalpaşa Belediyesi, bu hafta sonu yapılan Yüksek öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren adaylara okul önlerinde ücretsiz maske, dezenfektan ve kalem dağıttı.

Sabah saatlerinden itibaren ilçe genelindeki okullarda görev alan personel hazırlanan destek paketleriyle öğrencilere hem moral verdi hem de sağlıklı bir sınav süreci geçirmelerini sağladı.

Eğitime verdiği destekle öğrenci ve velileri yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, 27-28 Haziran tarihlerinde ilçe genelindeki 18 okulda 28 personelin görev aldığını belirterek sınava geç kalan bir çok öğrencinin de zamanında sınav merkezlerine ulaştırıldığını söyledi.

’Başkan Kanar’dan öğrencilere mektup’

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, sınava giren öğrencilere moral veren ve başarı dileklerinin yer aldığı bir mektupla seslendi.

Başkan Kanar mektubunda; "Şuanda en verimli çağlarında olduğunuz hayat, sizi daha bir çok sınavlarıyla bekliyor olacak. Hep çalıştığınız yerden çıkmayan yaşam sorularıyla yoğrulacak, pişecek ve olgunlaşacaksınız.

Şimdilerde girdiğiniz bu sınavlar sizi yalnız bırakmayan aileleriniz, öğretmenleriniz ve rehberleriniz sayesinde kolayca atlatılacaktır. Emin olunuz, hepiniz bu sınavlarda başarılı olacaksınız. Henüz hayatınıza yön veren kişisel serüveninizin başındasınız. Başarmak ve hayallerinizin peşinden koşmak istiyorsunuz. Bazen umutsuzluğa bazen de umudun zirve yaptığı Neşveye kapılıyorsunuz. Naçizane bir belediye başkanınız ve sizler gibi bu sınavlarla örgülü bir geçmişi olan ağabeyiniz olarak şunu peşinen söylemek isterim; Hiçbir sınav hayatın sonu değil, hiçbir sınav hayatın ta kendisi değil" dedi.

