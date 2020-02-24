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Belediye’den zabıta ve güvenlik görevlilerine eğitim

ÇORUM HABERLERİ  | 24.02.2020 18:20 | Son Güncelleme

Çorum Belediyesi zabıta personeli ve güvenlik görevlilerine yönelik “Etkili İletişim ve Beden Dili” konulu seminer düzenledi.Çorum Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından Turgut Özal Konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Medya ve İletişim Programı Öğretim Görevlisi Gökhan Şenyurt tarafından verilen seminerde, beden dili ve etkili iletişim konularının yanında hitabet ve empati konulularında da bilgiler verildi.Aldıkları eğitim sayesinde iletişimde yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirten Belediye personeli, seminerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye’den zabıta ve güvenlik görevlilerine eğitim

Çorum Belediyesi zabıta personeli ve güvenlik görevlilerine yönelik “Etkili İletişim ve Beden Dili” konulu seminer düzenledi.
Çorum Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından Turgut Özal Konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Medya ve İletişim Programı Öğretim Görevlisi Gökhan Şenyurt tarafından verilen seminerde, beden dili ve etkili iletişim konularının yanında hitabet ve empati konulularında da bilgiler verildi.
Aldıkları eğitim sayesinde iletişimde yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirten Belediye personeli, seminerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye’den zabıta ve güvenlik görevlilerine eğitim

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