YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Belediyeler arası gönül köprüsü kuruldu

Belediyeler arası gönül köprüsü kuruldu

19.02.2021 11:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan’ın Karagözler Belediye Başkanı ile Kızılağaç Belediye Başkanı, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ı ziyaret etti.Bulgaristan’da Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Kırcaali bölgesinin Karagözler Belediye Başkanı Aydın Osman ve Kızılağaç Belediye Başkanı Şinasi Süleyman, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ı ziyaret etti.

Bulgaristan’ın Karagözler Belediye Başkanı ile Kızılağaç Belediye Başkanı, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ı ziyaret etti.
Bulgaristan’da Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Kırcaali bölgesinin Karagözler Belediye Başkanı Aydın Osman ve Kızılağaç Belediye Başkanı Şinasi Süleyman, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ı ziyaret etti. İzmir Balgöç Genel Başkanı Abdurrahim Nursoy ve Menderes Balgöç Şube Başkanı Gürkan Altıntaş’ında bulunduğu ziyarette, belediyeler arası işbirliğinin artırılmasına karar verildi.

Bulgaristan Türkü hemşehrilerimizin sesiyiz
Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Belediye başkanlarımıza yapmış oldukları ziyaret için teşekkür ediyorum. Menderes’imizde yaşayan Bulgaristan Türkü hemşehrilerimizin sayısı bir hayli fazla. Ziyaretimize gelen belediye başkanlarımız da bu hemşehrilerimizin doğup büyüdükleri topraklarda görevlerini başarıyla sürdürüyorlar. Bulgaristan Türkü hemşehrilerimizin sesi olmak adına sürdürdüğümüz çalışmalarımızda belediye başkanlarımızla yaptığımız görüşme çok olumlu geçti. Belediyelerimiz arası dostluğu geliştirmeye ve iş birliklerini hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
1/

İzmir Namaz Vakitleri 19 Şubat Cuma

İmsak
06:29
Sabah
07:50
Öğle
13:30
İkindi
16:31
Akşam
19:00
Yatsı
20:17

İzmir Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Cuma

Deva Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Göksel Eczanesi
Balcova
Şifa Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Sıla Eczanesi
Bayrakli
Yücel Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Kağıt yüklü TIR devrildi

Kağıt yüklü TIR devrildi

Diğer Haberler

İZİKAD ile Selçuk Belediyesi arasında iş birliği protokolü

İZİKAD ile Selçuk Belediyesi arasında iş birliği protokolü

Gaziemir’de can dostlar emin ellerde

Gaziemir’de can dostlar emin ellerde

TSE’den İzmir Metro ve Tramvay tesislerine COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi

TSE’den İzmir Metro ve Tramvay tesislerine COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi

Aliağa Belediyesi ekipleri Kalabak Mahallesi’nde

Aliağa Belediyesi ekipleri Kalabak Mahallesi’nde

2021 yılının ilk fidanları üreticiyle buluştu

2021 yılının ilk fidanları üreticiyle buluştu

Aliağa Belediyesinden vatandaşlara kandil simidi

Aliağa Belediyesinden vatandaşlara kandil simidi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.