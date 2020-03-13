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Belediyeler koronavirüse karşı tedbir alıyor

TOKAT HABERLERİ  | 13.03.2020 14:21 | Son Güncelleme

Belediyeler koronavirüse karşı tedbir alıyor

ÇORUM (AA) - Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, vatandaşların hijyen tedbirlerinin aksamaması için 1 Mayıs'a kadar su kesintisi yapmayacaklarını açıkladı.

Aşgın, makamında düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı alınan yeni tedbirler hakkında bilgi verdi.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından harekete geçtiklerini belirten Aşgın, "Dezenfeksiyon işlemiyle ilgili 3 bin litre önleyici malzemeyi tedarik ettik. Halkımızın yoğun olarak kullandığı hizmet binalarımız, okullar, camiler, otobüs durakları, çocuk oyun alanları, parklar, şehirlerarası otobüs terminali, toplu taşıma araçları, yeşil alanlar, çöp konteynerleri gibi yerlerde çok hızlı şekilde dezenfekte çalışmalarına başladık." dedi.

Kentteki hijyen koşullarını en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Aşgın, "Temizliğin bu süreçteki önemine binaen 1 Mayıs'a kadar herhangi bir su kesintisi yapmayacağız. Vatandaşlarımızın belediyeye olan borçlarından dolayı su kesintisine gitmeyeceğiz." diye konuştu.

Belediye bünyesinde faaliyet gösteren kadın kültür, gençlik, engelli eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile spor salonlarındaki bütün kurslara ara verdiklerini belirten Aşgın, çeşitli sosyal etkinliklerin de süresiz olarak ertelendiğini duyurdu.

Halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimleri artırdıklarını ifadede eden Aşgın, şunları söyledi:

"Alışveriş merkezleri, kafeteryalar, restoranlarda hijyen denetimlerimizi artırdık. Halk pazarlarında satıcılara eldiven dağıtarak hijyen denetimine katkı yapacağız. Vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla billboard, afiş, raket, dijital ekranlarımız, kurumsal web sayfamız ve sosyal medya hesaplarımızdan gerekli enformasyonu sağlıyoruz. Krizi fırsata çevirmek isteyenlere karşı zabıta denetimlerimizi artırdık. Hemşehrilerimizin içi rahat olsun. Çorum Belediyesi olarak çalışıyoruz. Hiçbir virüs bizim aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir."

Öte yandan, Çorum'un tüm ilçelerinde de koronavirüse karşı belediyelerce dezenfekte çalışması yapılıyor.

Ekipler, başta cami, okul, toplu taşıma araçları olmak üzere kamuya açık ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

- "Vatandaşların fırsatçılara prim vermemesi gerekiyor"

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, koronavirüsü bahane ederek dezenfekte ve gıda ürünlerinde fiyatları artıran fırsatçılara prim verilmemesi gerektiğini, sattığı ürünlerle vatandaşı kazıklamayacak esnafa güvenilmesi gerektiğini belirtti.

Bazı provokatörlerin piyasalarda panik havası oluşturarak her şeyin biteceği, azalacağı, sonra bulmakta zorluk çekileceğine dair yanlış yönlendirme yaparak bunu satış fiyatlarına yansıttığını aktaran Gür, "Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi, ülkemizde stok yapılması gereken bir ürün grubu yok. Ne gıdada ne dezenfekte ürünlerinde ne de ilaç konusunda tek seferde çok fazla alıp stok yapmanın gereği var. Bir anda bu kadar yüklü alışveriş fırsatçıların ürün fiyatlarını üç katına çıkartmasına neden olurken, enflasyonu da olumsuz etkileyecek. Vatandaşlarımızın panik ve tedirginliğe mahal, fırsatçılara da prim vermemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- Tokat

Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında camiler dezenfekte edildi.

Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, cuma namazı öncesi tüm camilerde dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ekiplerinin dezenfeksiyon çalışmalarını belirli aralıklarla tekrarladıklarını belirtti.

- Kastamonu

Kastamonu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında camiler, servis araçları, bazı kamu kurumları ve havalimanı dezenfekte edildi.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, yaptığı açıklamada, dezenfekte çalışmaları kapsamında yoğun olarak kullanılan yerlerde çalışma yapıldığını kaydetti.

Kastamonu Havalimanı Müdürlüğü tarafından da havaalanında dezenfekte çalışması yapıldı.

- Amasya

Amasya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Belediye ekipleri, otobüs durakları, camiler ve toplu taşıma araçlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, halk sağlığının çok önemli olduğunu, bu kapsamda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Alınan tedbirlerin yanı sıra bireysel tedbirlerin de önemine işaret eden Sarı, "Belediye olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Bu süreci el birliğiyle rehavete ve paniğe kapılmadan birlikte atlatacağız. Kişisel temizliğe büyük önem veren milletimizin bu süreçte daha hassas davranmasını istirham ediyorum." diye konuştu.

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