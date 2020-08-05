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Belediyelerin eğitim kurumları öğrenciler için güç birliği yapıyor

MANİSA HABERLERİ  | 05.08.2020 15:05 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesinin eğitim kurumları, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü başkanlığında toplantıda bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesinin eğitim kurumları, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü başkanlığında toplantıda bir araya geldi. Toplantıda 3 belediyenin eğitim kurumlarının öğrencileri sınavlara hazırlarken ortak hareket edebileceği konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesinin Manisalı öğrencileri sınavlara hazırlayan eğitim kurumları düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Manisa’ya uzun yıllar eğitim alanında hizmet veren eğitimci Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Elif Binici, Yunusemre Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak, Yunusemre Belediye Başkan Danışmanı Kefayettin Öz, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Arif Alkan, YEGEM Eğitim Koordinatörü Erol Bayram, Şehzadeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ramazan Şevik, ŞEGEM İnkılap Tarihi Öğretmeni Fatma Güleç yer aldı. Toplantıda Manisa Büyükşehir Belediyesi MABEM, Yunusemre Belediyesi YEGEM ve Şehzadeler Belediyesi ŞEGEM arasında ortak hareket edilebilecek konular noktasında fikir alışverişinde bulunuldu. Bundan sonraki süreçte her ay düzenli olarak toplantıların gerçekleştirileceği belirtilirken, Büyükşehir Belediyesi ile Yunusemre ve Şehzadeler Belediyeleri eğitim kurumları arasında sistem olarak birliktelik sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

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