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  4. Belediyenin esprili paylaşımı gündem oldu

Belediyenin esprili paylaşımı gündem oldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 14.03.2020 19:34 | Son Güncelleme

Dursunbey Belediyesinin Twitter hesabından yapılan esprili korona virüs paylaşımı sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.Balıkesir’in Dursunbey Belediyesi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Son kozumuzu daha kullanmadık.

Dursunbey Belediyesinin Twitter hesabından yapılan esprili korona virüs paylaşımı sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.
Balıkesir’in Dursunbey Belediyesi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Son kozumuzu daha kullanmadık. Akıllı ol corona" başlığı ile yaptığı paylaşıma, eski ilaçlama usullerinden bir görüntü ekleyince, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Korona virüs sebebi ile oldukça tedirgin olan vatandaşlar, bu paylaşımı görünce tebessüm etti.
Binlerce kişinin profilinde paylaştığı belediyenin söz konusu içeriği, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

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