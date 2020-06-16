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Belediyenin kurduğu ahşap atölyesinde en kaliteli işi en düşük maliyetle yapıyorlar

BİLECİK HABERLERİ  | 16.06.2020 11:45 | Son Güncelleme

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, kurdukları ahşap atölyelerle nitelikli ve kaliteli işgücüne eriştiklerini söyleyerek, "En kaliteli işi, en düşük maliyetle gerçekleştirecek sistemi ve organizasyonları kurduk.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, kurdukları ahşap atölyelerle nitelikli ve kaliteli işgücüne eriştiklerini söyleyerek, "En kaliteli işi, en düşük maliyetle gerçekleştirecek sistemi ve organizasyonları kurduk. Buradaki hedefimiz belediyenin tüm işlerini eksiksiz yapacak hala getirmek"dedi.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, belediye tarafından kurulan atölyelerle yaptıkları restorasyonlarla tarihi Osmaneli Konaklarını tekrar eski ihtişamlı görünümlerine döndürdüklerini belirtti. Şahin, "Osmaneli Belediyesi kurduğu ahşap atölyesi ile ilçemizde kaybolmakta olan bir sanatı da gün yüzüne çıkardı. Taraklı, Göynük’ten getirdiği ustalar, ilçemizdeki ahşap ustaları yeni yetenekli gençlerin tecrübeli ustalarla eğitimleri sonucu çok nitelikli hale gelmeleri ile çok iyi bir kadro oluştu. Bu yetenekli kadrolar gelecekte Osmaneli’nde ahşap sanatını ölümsüzleştirecek. Atölyemizde 600 metrekare kapalı alan ve 700 metrekare açık alanda yürüttüğümüz faaliyetlerimizi yeni yatırımlarla büyütüyoruz. Hedefimiz tomruktan her türlü keresteyi üretmek,pencere,kapı,tahta,çıta,dolap,sıfırdan ahşap ev,dolap,klasik ahşap yatak,mobilya gibi mamullerin üretimlerini yeni çeşitlerle arttırmak. Buradaki hedefimiz özel sektördeki ahşap atölyelerine de öncü olarak, Osmaneli Belediyesinin tüm işlerini eksiksiz yapacak ve özellikle ahşap evler imal edecek faaliyetleri hızlandırmak" dedi.

"Osmaneli Belediyesi bir ilçe belediyesi olma aşamasını aşmıştır"
Osmaneli Belediyesi olarak, her alanda örnek işletme modelleri ile özel sektöründe önünü açtıklarını anlatan Başkan Şahin, "Osmaneli dengeli ve planlı bir şekilde hedeflerine varıyor. Ama bunu yaparken aldığımız tüm kararlar ilçenin önünü açan, katılımcı, yenilikçi, gerekli uzmanlıkları içeren, özellikle de üniversitelerimizin değerli hocalarının önerileri ve belediyemizin çok kaliteli yönetici ve teknik,idari kadrolarıyla çok güzel işlere imza atıyoruz. Osmaneli Belediyesi bir ilçe belediyesi olma aşamasını aşmış, bir çok konuda büyük şehirlere örnek olacak uygulamaları ile örnek belediyedir. Osmaneli Belediyesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki belediyecilik anlayışını örnek alarak,her konuda hemşerilerimize hizmet vermektedir. Ahşap atölyemizde çok değerli mühendislerimiz ve ustalarımızla artık büyük bir atölye olmanın ötesine geçmiştir" dedi.

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