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Belediyenin ortağı olan şirkette akıl almaz hırsızlık: 6 gözaltı

DENİZLİ HABERLERİ  | 08.08.2020 21:08 | Son Güncelleme

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde belediyenin ortak olduğu şirketin bahçesinde hırsızlık meydana geldi.

Belediyenin ortağı olan şirkette akıl almaz hırsızlık: 6 gözaltı

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde belediyenin ortak olduğu şirketin bahçesinde hırsızlık meydana geldi. Şirkette bulunan kullanılmayan malzemeler çalışan işçiler tarafından çalındığı iddia edildi. Hırsızlık olayı ile ilgili 6 kişi gözaltına alınırken, 2’si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı belirtildi.
Olay, Sarayköy ilçesinde kilitli taş üretim tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarayköy Belediyesi ile ortağı olduğu şirkete ait kilitli taş üretim tesislerinde 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü kullanılmayan malzemeler tesis bahçesinden çalındı. Olay ile ilgili şirket yetkilileri Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulundu. Hırsızlık olayı üzerine Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından başlatılan incelemelerin ardından tahkikat başlatıldı. Olay ile ilgili olarak şirkette çalıştığı belirlenen 6 personelin ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınarak karakola götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden 2’si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, olay ile ilgili ilişkisi olduğu tespit edilen personellerin işlerine son verildiği ve haklarında gerekli adli ve idari işlemlerin devam ettiği bildirildi.

“Olaya karıştığı belirlenen personellerin ifadeleri alınarak savcılığa sevk edilmişlerdir”
Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, kilitli taş üretim tesislerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Açıklamasında Başkan Özbaş, “Belediyemizin ortağı olduğu şirkete ait Kilitli Taş Üretim Tesisleri’nde kullanılmayan bazı malzemelerin tesis bahçesinden çalındığının tespit edilmesi üzerine, suçluların bulunması amacıyla 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü şirket yetkililerimiz tarafından Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulunulmuştur. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan tahkikatın sonucunda, olaya karıştığı belirlenen personellerin ifadeleri alınarak savcılığa sevk edilmişlerdir. Olayla ilişiği tespit edilen tüm personellerin iş akidleri feshedilmiş olup, haklarında gerekli tüm adli ve idari işlemler devam etmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da hemşehrileri3mizin bizlere emaneti olan belediyemizin ve Sarayköyümüzün hakkını ve hukukunu namusumuz gibi korumaya devam edeceğiz” dedi.

Belediyenin ortağı olan şirkette akıl almaz hırsızlık: 6 gözaltı

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Merkezefendi
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Merkezefendi
Aylin Eczanesi
Pamukkale
Neva Eczanesi
Pamukkale
Saygın Eczanesi
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