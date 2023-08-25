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Belediyenin sera ve tarlalarında biber hasadı başladı

25.08.2023 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçakale yolu üzerinde kurulan seralarda ata tohumu ile ekimi gerçekleştirilen biberlerin hasadına başlandı.

Belediyenin sera ve tarlalarında biber hasadı başladı

Güneşte kurutulan biberler çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra isot haline getiriliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından ziraat mühendisleri gözetiminde 40 dönümlük alana ekilen biberin hasadı başladı. Şanlıurfa mutfaklarının vazgeçilmez acı lezzetleri arasında yer alan biber hasadına başlandı. Tarlaya inen kadınlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından yetiştirilen biberleri dallarından özenle topladı.

Türkiye’nin yemeklik pul biber ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı Şanlıurfa’da biber hasadının başlamasıyla birlikte isot yapımına başlandı.

Tadı ve kokusuyla birçok yemeğe lezzet katan, çiğ köftenin olmazsa olmazı pul biber, kavurucu sıcakta zahmetli bir sürecin ardından tezgahlardaki yerini alıyor. Şanlıurfa’da ilkbaharda ekilen, bakım ve sulamanın ardından Ağustos ayı başında hasat edilmeye başlanan kırmızı renkteki biberler, çalışan kadınlar tarafından yıkandıktan sonra saplarından ve çöplerinden ayıklanıyor.

Daha sonra özel makinelerden geçirilen biberler yere serilen bezlerin üzerinde kurutulmaya bırakılıyor. Çeşitli işlemlerden geçen biberler, isot veya biber reçeline dönüşüyor.

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