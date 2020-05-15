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  4. Belediye’nin sponsor olduğu öğretmen 2 bin siperlik maske üretti

Belediye’nin sponsor olduğu öğretmen 2 bin siperlik maske üretti

ÇORUM HABERLERİ  | 15.05.2020 18:02 | Son Güncelleme

Sungurlu Belediye Başkanlığının sponsorluğunda öğretmen Muhammed Gülmez tarafından evinde üretilen siperlik maskeler, sağlık çalışanlarına ulaştırılmaya devam ediyor.Üretime başlandığı tarihten bugüne kadar toplamda 2 bin maske dağıtımı gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada,”Sungurlu Belediyesi olarak sadece ilçemizdeki sağlıkçılarımızın değil tüm Çorum sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılayarak, her yerde ihtiyacı gidermeye çalışıyoruz” dendi.Teslimat yapılan kurumlar ise şu şekilde açıklandı; “Sungurlu Devlet Hastanesi, Sungurlu’daki Aile Sağlık Merkezleri, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi, Çorum 112 Acil, Çorum Göğüs Hastanesi, Çorum Özel Diyaliz, Alaca Devlet Hastanesi, İskilip Devlet Hastanesi, Kargı Devlet Hastanesi, Mecitözü Devlet Hastanesi, Ortaköy Devlet Hastanesi, Çorum merkez ve ilçelerinde çeşitli Aile Sağlık Merkezlerinden oluşmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Sungurlu Belediye Başkanlığının sponsorluğunda öğretmen Muhammed Gülmez tarafından evinde üretilen siperlik maskeler, sağlık çalışanlarına ulaştırılmaya devam ediyor.
Üretime başlandığı tarihten bugüne kadar toplamda 2 bin maske dağıtımı gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada,”Sungurlu Belediyesi olarak sadece ilçemizdeki sağlıkçılarımızın değil tüm Çorum sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılayarak, her yerde ihtiyacı gidermeye çalışıyoruz” dendi.
Teslimat yapılan kurumlar ise şu şekilde açıklandı; “Sungurlu Devlet Hastanesi, Sungurlu’daki Aile Sağlık Merkezleri, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi, Çorum 112 Acil, Çorum Göğüs Hastanesi, Çorum Özel Diyaliz, Alaca Devlet Hastanesi, İskilip Devlet Hastanesi, Kargı Devlet Hastanesi, Mecitözü Devlet Hastanesi, Ortaköy Devlet Hastanesi, Çorum merkez ve ilçelerinde çeşitli Aile Sağlık Merkezlerinden oluşmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

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Serdaroğlu Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Deva Ecz. Eczanesi
Osmancik
Önder Eczanesi
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