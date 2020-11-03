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Belediyenin verdiği mısır unundan ekmek yapıp başkana gönderdi

ANTALYA HABERLERİ  | 03.11.2020 11:25 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın mısır unu götürdüğü 70 yaşındaki Gülser Kuru, belediyenin ürettiği mısırlardan yapılan unla, evinin bahçesinde ekmek yaptı, gözleme pişirdi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın mısır unu götürdüğü 70 yaşındaki Gülser Kuru, belediyenin ürettiği mısırlardan yapılan unla, evinin bahçesinde ekmek yaptı, gözleme pişirdi. Kuru, ekmeğin ve gözlemenin tadına bakması için Başkan Uysal’a da gönderdi.
Muratpaşa Belediyesi, nisan ayında sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle belediye ait boş parsellerde covid-19 salgının yaratabileceği gıda sıkıntısına dikkat çekmek ve üretimin devamlılığına vurgu yapmak için mısır ekimine başladı. Belediyeye ait 70 dönüm alan, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla ekime uygun hale getirildi ve nisanda tohumlar ekildi. Eylülde ise kent merkezinde biçerdöverle 12 bin 700 kilogram tane mısır hasat edildi.
Hasat edilen mısırlar Nevşehir’de un haline getirilip kiloluk paketlere girerken Muratpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün sıcak yemek ve kuru gıda ihtiyacını karşıladığı ailelere un paketleri ulaştırılmaya başlandı. Başkan Uysal da 17 yaşındaki Halil ve 13 yaşındaki Murat Ege’yle birlikte yaşayan 70 yaşındaki Gülser Kuru’yu evinde ziyaret ederek, mısır ununu verdi.
Tarım Mahallesi’nde yaşayan Kuru, ertesi gün, oklavayı eline aldı, bahçesinde ateş yakıp sacı üstüne koydu ve Muratpaşa mısır unundan komşuları ve Başkan Uysal için hem ekmek yaptı, hem de gözleme pişirdi. Gülser Kuru, telefonla ulaştığı belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerine Başkan Uysal için hem gözleme hem de ekmekten bir parça koyduğu paketi verdi.

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