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Belediyeye ait araç kaza yaptı 4 kişi yaralandı

MUĞLA HABERLERİ  | 18.08.2020 19:07 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Ağaçlıhöyük Mahallesi sınırları içerisinde seyreden Milas Belediyesi’ne ait 48 LP 822 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.Yol kenarında bulunan elektrik diğerine çarparak durabilen kamyonetteki 4 temizlik işçisi yaralandı.Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı işçiler ambulanslarla hastaneye sevk edildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Ağaçlıhöyük Mahallesi sınırları içerisinde seyreden Milas Belediyesi’ne ait 48 LP 822 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Yol kenarında bulunan elektrik diğerine çarparak durabilen kamyonetteki 4 temizlik işçisi yaralandı.
Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı işçiler ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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