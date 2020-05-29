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Belen’de tarihi yapılar restore edilerek gün yüzünü çıkarılıyor

HATAY HABERLERİ  | 29.05.2020 08:58 | Son Güncelleme

Hatay’ın Belen ilçesinde eski yol üzerinde yer alan tarihi yapılar restore edilerek gün yüzüne çıkarılıyor.Kesme taş döneminden önce yapılan ve tahmini 1000 yıllık geçmişi olan kemer yapılar, restore edilerek ilk günkü özelliğine kavuşturuldu.Belen esnafı tarafından kuaför, köşker ve elektrikçi olarak kullanılan tarihi yapının gün yüzüne çıkarılması amacıyla dükkanları kullanan esnafa, belediyeye ait başka yerde daha geniş işyeri tahsis edilerek tahliye edildi.

Hatay’ın Belen ilçesinde eski yol üzerinde yer alan tarihi yapılar restore edilerek gün yüzüne çıkarılıyor.
Kesme taş döneminden önce yapılan ve tahmini 1000 yıllık geçmişi olan kemer yapılar, restore edilerek ilk günkü özelliğine kavuşturuldu.
Belen esnafı tarafından kuaför, köşker ve elektrikçi olarak kullanılan tarihi yapının gün yüzüne çıkarılması amacıyla dükkanları kullanan esnafa, belediyeye ait başka yerde daha geniş işyeri tahsis edilerek tahliye edildi. Ardından Belediye Başkanı İbrahim Gül, tarihi yapıları restore ederek gün yüzüne çıkarmayı başardı.
Başkan Gül, “Belen tarihi yapılar anlamında Hatay ilimizin önemli ilçelerinden biri, ne yazık ki bugüne kadar bu yapılara gerekli önem verilmediği gibi tahribat bakımından da önemli yaralar almış. Göreve geldiğim günden itibaren ilçemiz adına önemli çalışmaların başlaması için girişimlerimizi arttırarak devam ettirdik. Eski belen yolu olarak adlandırılan yol üzerinde onlarca kemerli yapılar dikkatimi çekti ve Belediyemizin imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle şahsi olarak bu üç kemerli yapıyı tekrar eski güzelliğine kavuşturmanın mutluluğu içerisindeyim. Tabi ki bu daha bir başlangıç, Hatay’ın en eski yerleşim birimlerinin başında gelen Belen ilçesi, Kabaltı, Abdurrahman Paşa Türbesi, Hayrat Çeşmeleri, Kanuni Sultan Süleyman Kervansarayı, Hamamı, Bakras Kalesi, Eski Çarşı, Tarihi Çan Kulesi, Meryem Ana Manastırı gibi önemli tarihi mekanlarımızın da eski ihtişamına dönmeleri için Kültür ve Turizm Bakanlığımızla görüşmelerimiz devam ediyor” şeklinde konuştu.

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