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Belen’de yangında zarar gören alana Beşiktaş Kulübü yöneticileri, fidan dikti

10.01.2021 19:34 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş kulübü Hatay’ın Belen ilçesinde geçtiğimiz yıl çıkan orman yangınında zarar gören alanlara fidan dikti.Belen ilçesi İssume Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar, sadece spor kulübü olmadıklarına dikkat çekti.

Beşiktaş kulübü Hatay’ın Belen ilçesinde geçtiğimiz yıl çıkan orman yangınında zarar gören alanlara fidan dikti.
Belen ilçesi İssume Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar, sadece spor kulübü olmadıklarına dikkat çekti. Beşiktaş’ın aynı zamanda büyük bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Avşar, şöyle konuştu:
"Bugün buraya yanan ciğerlerimize merhem olamaya geldik. Yardımlaşma kampanyası olsun, sivil toplum kuruluşuna düşen görev olsun, gerekli görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz."
Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül de yangından sonra tüm spor kulüplerinin desteğini yanlarında hissettiklerini belirterek Beşiktaş kulübüne ve emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından belirlenen alana 1903 fidan dikimi gerçekleştirildi. Etkinliğe, Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar ve yönetim kurulu üyeleri Fırat Fidan ile Hakan Daltaban da katıldı. Hatay’ın Belen ilçesinde 9 Ekim 2020’de çıkan, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde de etkili olan orman yangını 10 Ekim’de kontrol altına alınmıştı.

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