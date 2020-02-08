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Beleştepe’de kızak keyfi

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.02.2020 17:04 | Son Güncelleme

Talas Belediyesi tarafından kış öncesi hazırlıkları yapılarak kızak alanına dönüştürülen tepe, yağan karla birlikte yine mahalle sakinlerinin akınına uğradı.

Talas Belediyesi tarafından kış öncesi hazırlıkları yapılarak kızak alanına dönüştürülen tepe, yağan karla birlikte yine mahalle sakinlerinin akınına uğradı. Kızakların yanısıra leğen, tepsi, poşet ne varsa eline geçirdikleri tüm malzemelerle tepeden aşağıya kayan çocukların keyfine diyecek yoktu.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da alana gelerek hem çocuklarla hem de velileriyle sohbet etti, sıcak içecek ikramında bulundu. Konuya ilişkin kısa bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çocukların burada doyasıya eğlenmelerinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, “Kış öncesi bu tepede bir hazırlık yaparak hem taşlarını temizledik, hem de file gererek güvenlik önlemlerini aldık. Şimdi her kar yağışında burası dolup taşıyor. Bazıları kızakla, bazıları naylon poşetlerle bazıları da başka malzemelerle burada kayak keyfi yaşıyor. Biz de buraya 12 adet kızak koyduk, isteyenler de onlarla kayıyor. Belki Erciyes’e her zaman ulaşma imkanı olmayanlar için çok büyük kolaylık oldu. Küçük dokunuşlarla insanları mutlu etmek her zaman mümkün. Çocuklar başta olmak üzere insanımızın burada eğleniyor olması, keyifli vakit geçirmesi bizi de oldukça mutlu ediyor” dedi. Çocuklarıyla birlikte kayak keyfi yaşayan bir baba da bölgeye ‘Beleş Tepe’ adını vererek, “Başkanımızdan Allah razı olsun, çok güzel bir imkan sundu. Beleş Tepe’de herkes gönlünce kayıyor. Erciyes’e gidemeyenler için burada bedava kayma imkanı var. Herkesi bekliyoruz” dedi. Başkan Yalçın’a teşekkür eden çocuklar bir yandan keyifli vakit geçirirken bir yandan da hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.
Öte yandan Talas Belediyesi tarafından alandaki çocuklara ve velilere sıcak içecek ve kek ikram edildi. Kar üzerinde sıcak birşeyler içmenin keyfine varan veliler, bu kadar detayın düşünülmesinin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini de sözlerine ekledi.

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Elif Eczanesi (24 Saat Açık)
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Hülya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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