Belgeselci Coşkun Aral SERKA’yı ziyaret etti

Belgeselci ve uluslararası savaş fotoğrafçısı Coşkun Aral, Serhat Kalkınma Ajansı’nı (SERKA) ziyaret ederek, Genel Sekreter İbrahim Taşdemir ile görüştü.

Belgesel alanında Türkiye’nin usta isimlerinden biri olan uluslararası savaş fotoğrafçısı ve gazeteci Coşkun Aral Kars’a geldi. Serhat Kalkınma Ajansı’nı ziyaret eden Aral, SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir ile görüşerek fikir alışverişinde bulundu. Aral’ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Taşdemir, Ajans’ın bölge illeri için önemli projeleri hayata geçirdiğini söyledi.

SERKA’nın bölge illeri için lokomotif görevi gördüğünü ifade eden Taşdemir, Ajans’ın faaliyet yürüttüğü Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars’ın pek çok açıdan güçlü bir potansiyele sahip olduğunu ve Ajans’ın bu potansiyeli harekete geçirdiğini ifade etti.

Dünyanın birçok ülkesini ve Türkiye’nin bütün kentlerini tek tek gezdiğini belirten Coşkun Aral da, Serhat bölgesindeki dört ilin son yıllarda Türkiye’nin en çok dikkat çeken kentleri olduğunu vurguladı.

SERKA’nın diğer kurumlara örnek olabilecek iyi bir tanıtım stratejisi izlediğini vurgulayan Aral, başta Doğu Ekspresi olmak üzere, Ani Antik Kenti, Sarıkamış Kayak Merkezi, Çıldır Gölü, Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı, Şeytan Kalesi ve Tuz Mağaraları gibi turistik değerlerin marka haline geldiğini ve turistlerin gezmesi gereken destinasyonlar olduğunu vurguladı. Aral, bölge illerinin gastronomi, doğa, flora ve turistik değerler açısından eşsiz bir güzellik sunduğunun altını çizdi.

Doğu Ekspresi’nin seferlerine başlamasının bölgenin turizmi açısından elzem olduğuna dikkat çeken Aral, “Pandemi önlemleri alınarak Doğu Ekspresi seferlerine başlayabilir. Türkiye’nin dört bir yanından insanlar, otantik bir yolculuk sunan Doğu Ekspresi’yle yolculuk yapmak için sıra bekliyor” dedi. Aral, İzmir’de yaşanan depremin kentlerin mimari yapısını gündeme getirdiğini belirterek, “Kars’ın mimarisi, mühendis ve mimarlar tarafından incelenirse, deprem açısından son derece dayanıklı yapılara sahip olduğu ortaya çıkacaktır ve bu kent mimarisi diğer kentlere de örnek olabilir” dedi. Aral, Taşdemir’le fotoğraf çektirdikten sonra Ajans’tan ayrıldı.



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