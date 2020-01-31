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Belgesi olayan bitki koruma ürünü kullanamayacak

ANTALYA HABERLERİ  | 31.01.2020 13:12 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kumluca ilçesinde Tarım ve Ormancılık İlçe Müdürlüğü Ekipleri tarafından örtü altı sebze üreticilerine yönelik “Bitki Koruma Ürünleri Uygulayıcı Belgesi” semineri düzenlendi.Kumluca Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı da Kumluca Tarım ve Ormancılık İlçe Müdürlüğü’ne bağlı Ziraat Mühen disleri Emel Yücebaş, Fatma Okay Barut, Recep Büyükkök ve Mediha Aksoy üreticileri bilgilendirdi.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde Tarım ve Ormancılık İlçe Müdürlüğü Ekipleri tarafından örtü altı sebze üreticilerine yönelik “Bitki Koruma Ürünleri Uygulayıcı Belgesi” semineri düzenlendi.
Kumluca Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı da Kumluca Tarım ve Ormancılık İlçe Müdürlüğü’ne bağlı Ziraat Mühen disleri Emel Yücebaş, Fatma Okay Barut, Recep Büyükkök ve Mediha Aksoy üreticileri bilgilendirdi. Toplantıya katılan üreticiler, Tarım ve Ormancılık İlçe Müdürlüğü tarafından verilecek olan “Bitki Koruma Ürünleri Uygulayıcı Belgesi” almaya hak kazandılar. Bu belgeyi almayan üreticilerin sebze ve meyveler üzerinde, bitki koruma ürünü (Zirai İlaç) uygulama yetkisi olmamasına karar verildi.
Seminerde bilgi veren Ziraat Mühendisi Fatma Okay Barut, “Tarım zor bir meslektir. Nasıl, avukat yasalar çerçevesinde mesleğini icra ediyorsa, doktor, öğretmen kurumunun kurallarına göre hareket ediyorsa artık tarımda da böyle olacak. Çünkü dünya’nın tarım yapan başka ülkelerinde böyledir. Aslında çok kolay 3 ana kuralımız var. Bunları uyguladınız mı sorun yaşamazsınız. Üretici Kayıt Defterinizdeki bilgilerinizi düzgün tutun. Ruhsatlı Bitki Koruma Ürünleri (Zirai İlaç) kullanın. Birde uygulamadan sonra kalıntı sürelerini iyi takip edin bu yeter” dedi.
Narenciyede görülen Akdeniz Meyve Sineği ile ilgili bilgi veren Ziraat Mühendisleri, Akdeniz Meyve Sineğinin yoğunluğunu ve popülasyonunu ölçen fenomen tuzakların olduğunu, bunun dönüme 4 adet konulması gerektiğini, 4 tanesinden 2 sini devletin ödediğini, bugünlerde popülasyonun biraz yoğun olduğunu, don olayının az olduğu yıllarda popülasyonun sıfırlanmadığını bu yüzden ılık geçen Kış mevsiminden sonra özellikle gelecek yaz ve güz deöneminde Akdeniz Meyve Sineğininin etkili bir şekilde meyvelere zarar verebileceği konuları hakkında bilgiler verdi.
Toplantıda son olarak sebzelerdeki virüs hastalıklarının belirtileri ve mücadelesi anlatıldı.

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