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Belhanda devre arasında Galatasaray'dan ayrılıyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.09.2018 11:44 | Son Güncelleme

Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası Fatih Terim’den özür dileyen ve “Çok pişmanım” diyen Belhanda’yla ilgili karar verildi... Galatasaray, Faslı yıldız Belhanda için devre arasında gelecek teklifler değerlendirilecek.

Belhanda devre arasında Galatasaray'dan ayrılıyor

Galatasaray'da geldiği günden bu yana saha içindeki agresif tavırları nedeniyle uyarılan ve geçen sezon 2 kez kırmızı kart gören Younes Belhanda, son olarak Trabzonspor maçındaki hareketiyle sabırları taşırmıştı.

Faslı yıldız Fatih Terim’den özür dileyip, “Çok pişmanım, bunu yapmamalıydım. Bir daha aynısı olmayacak” demesine rağmen tamamen gözden düştü. Öyle ki Belhanda için devre arasında gelecek transfer tekliflerinin değerlendirilmesine karar verildi.

Transferin son günlerinde eski kulübü Nice’in kiralamak istediği Belhanda, elde tutulmuştu. Ancak benzer bir önerinin tkerar kulübe ulaşması halinde bu kez tecrübeli futbolcunun gönderileceği öğrenildi.

Yerine kurgu belli

Teknik direktör Fatih Terim, 3 maç ceza alan Belhanda’nın yokluğunda Emre Akbaba’yı ilk 11’e alacak. Orta sahanın merkezinde ise Fernando-Ndiaye ikilisi görev yapacak. Eğer bu üçlü etkili bir performans ortaya koyarsa, cezası bittikten sonra da Belhanda’nın kulübede kalması bekleniyor. (FANATİK)

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