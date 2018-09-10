Belhanda devre arasında Galatasaray'dan ayrılıyor

Galatasaray'da geldiği günden bu yana saha içindeki agresif tavırları nedeniyle uyarılan ve geçen sezon 2 kez kırmızı kart gören Younes Belhanda, son olarak Trabzonspor maçındaki hareketiyle sabırları taşırmıştı.
Faslı yıldız Fatih Terim’den özür dileyip, “Çok pişmanım, bunu yapmamalıydım. Bir daha aynısı olmayacak” demesine rağmen tamamen gözden düştü. Öyle ki Belhanda için devre arasında gelecek transfer tekliflerinin değerlendirilmesine karar verildi.
Transferin son günlerinde eski kulübü Nice’in kiralamak istediği Belhanda, elde tutulmuştu. Ancak benzer bir önerinin tkerar kulübe ulaşması halinde bu kez tecrübeli futbolcunun gönderileceği öğrenildi.
Yerine kurgu belli
Teknik direktör Fatih Terim, 3 maç ceza alan Belhanda’nın yokluğunda Emre Akbaba’yı ilk 11’e alacak. Orta sahanın merkezinde ise Fernando-Ndiaye ikilisi görev yapacak. Eğer bu üçlü etkili bir performans ortaya koyarsa, cezası bittikten sonra da Belhanda’nın kulübede kalması bekleniyor. (FANATİK)
Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!
Denizlispor Başkanı Necip İrdem ve ailesinin olduğu otomobile silahlı saldırı düzenlendi!
Cristian Baroni Merit Alsancak Yeşilovaspor'a transfer oldu
Beşiktaş'ta futbolun başına Ahmet Kavalcı geçecek
Hakan Bilal Kutlualp taraftara gelin arabası yapması için aracını ödünç verdi!
Trabzonspor'u TFF'ye şikayet eden Burak Yılmaz kadro dışı kalabilir!
Selçuk İnan: Galatasaray'la aramdaki bağ, pazarlığa söz konusu edilemeyecek kadar kuvvetli
Fransız basını Galatasaray'ın Emiliano Sala'ya teklif yaptığını duyurdu
Aykut Kocaman: Bu sezon takım çalıştırmayacağım
Burak Yılmaz 800 bin euroluk alacağı nedeniyle TFF'ye başvurdu!
Sakatlanan Domagoj Vida'nın durumu belli oldu
Igor Tudor'dan Hajduk Split açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum