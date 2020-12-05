Beline sarılı korsenin altında esrar bulunan şüpheli yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da beline sarılı korsenin altında 780 gram toz esrar bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında uygulama yaptı.

Şüphe üzerine ekiplerce durdurulan araçta arama gerçekleştirildi.

Araçta bulunan M.K'nin beline taktığı korsenin altında 780 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K. ile araçtaki Ü.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

