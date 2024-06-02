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Bella Hadid ve Gigi Hadid'den Filistin'e 1 milyon dolar bağış

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.06.2024 14:07
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Filistin'e desteklerini hiçbir zaman saklamayan Gigi kardeşler yine gündemde. Dünyaca ünlü modeller Gigi Hadid ile Bella Hadid, Filistin'e 1 milyon dolar bağışladı.

Bella Hadid ve Gigi Hadid'den Filistin'e 1 milyon dolar bağış

Günümüzde podyumların en çok aranan modelleri arasında yer alan Gigi Hadid ile Bella Hadid, Filistin'e verdikleri destekle sık sık gündem geliyor.

Hadid kardeşlerin Filistin'e bağış yaptığı ortaya çıktı.

Filistinli iş insanı Muhammed Hadid’in ABD'de doğup büyüyen kızları, Filistin'deki insani yardım çabalarını desteklemek için 1 milyon dolar bağışta bulundu.

Bağışın Gazze'deki çatışmadan etkilenen çocuklara ve ailelere odaklanan dört insani yardım kuruluşu arasında eşit olarak dağıtılacağı bildirildi.

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Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin babası Muhammed Hadid, Kasım 1948'de Nasıra kentinde doğdu.

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Hadid ailesi şehrin İsrail güçleri tarafından ele geçirilmesiyle birlikte önce Suriye’ye sonra da ABD’ye kaçmıştı. Hem ABD hem de Ürdün vatandaşlığına sahip olan Muhammed Hadid California’da, Los Angeles ve Beverly Hills’te lüks oteller ve yerleşim yerleri inşa eden zengin bir iş insanı oldu. Hadid’in eski Hollandalı model Yolanda Hadid’le evliliğinden Gigi ve Bella’yla birlikte bir de Anwar adında 24 yaşında bir oğlu var.

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Bella Hadid
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