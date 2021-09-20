Bella Thorne'dan bornozlu pozlar! Kendini iyi hissetmek için...

Amerikalı oyuncu Bella Thorne pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak Mascolo nişanlısı Bella Thorne’un yatakta çırılçıplak pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Bella Thorne küvette bornozlu pozlarını paylaşarak akıl ve ruh sağlığını korumak için yaptıklarını yazdı.

Ünlü isim açıklamasında "Akıl sağlığına ve kişisel bakıma öncelik vermek her zaman kolay değil, bazen gerçekten zor ama kendime bunun ne kadar önemli olduğunu hatırlatıp duruyorum" dedi.

Bella Thorne kendisini iyi hissetmek için yaptıklarını şöyle sıraladı:

"1-Kendimi yansıtıyorum