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Bella Thorne'dan bornozlu pozlar! Kendini iyi hissetmek için...

20.09.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı paylaşımlarla ve açıklamalarla sık sık gündeme gelen Bella Thorne, küvet pozuyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu akıl ve ruh sağlığını korumak için yaptıklarını açıkladı.

Bella Thorne'dan bornozlu pozlar! Kendini iyi hissetmek için...

Amerikalı oyuncu Bella Thorne pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak Mascolo nişanlısı Bella Thorne’un yatakta çırılçıplak pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Bella Thorne küvette bornozlu pozlarını paylaşarak akıl ve ruh sağlığını korumak için yaptıklarını yazdı.
Ünlü isim açıklamasında "Akıl sağlığına ve kişisel bakıma öncelik vermek her zaman kolay değil, bazen gerçekten zor ama kendime bunun ne kadar önemli olduğunu hatırlatıp duruyorum" dedi.

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Bella Thorne kendisini iyi hissetmek için yaptıklarını şöyle sıraladı:

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"1-Kendimi yansıtıyorum

  1. Güneş + köpeklerim her zaman günümü aydınlatır ve beni mutlu eder.
  2. Aynaya bakıp kendime "kötü bir k..taksın ve aklına koyduğun her şeyi yapabilirsiniz" diyorum.
  3. Bazen uykuya dalmadan önce her şeyin mükemmel olduğuna seviniyorum."
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Küvet pozlarını paylaştı! Küvet pozlarını paylaştı!
Anahtar Kelimeler:
Bella Thorne Instagram
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