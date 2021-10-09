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Bella Thorne’dan yeni yaşına özel pozlar

09.10.2021 02:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Disney oyuncusu Bella Thorne, attığı her adımla olay olmaya devam ediyor. Cinsel içerikli filmlerde yönetmenli yapan sonrasında ise yetişkinlere özel platform OnlyFans’a üye olarak müstehcen fotoğraf ve videolarını satan genç oyuncu, 24’üncü yaşına özel fotoğraflar yayınladı.

Bella Thorne’dan yeni yaşına özel pozlar

Amerikalı oyuncu Bella Thorne bir sitede çıplak fotoğraflarını satarak 24 saatte rekor kazanç elde etmişti. Disney filmlerinde aldığı rollerle şöhreti yakalayan genç kadın bir dönem yetişkin film yönetmenliği yaparak adından söz ettirdi.

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Çılgın oyuncu Bella Thorne, uzun süredir aşk yaşadığı İtalya şarkıcı Benjamin Mascolo ile geçtiğimiz aylarda nişanlanmıştı. Nişan kıyafeti olarak kasığına kadar yırtmacı olan kırmızı bir elbise giyen Thorne, şimdi de doğum gününe özel pozlarıyla gündeme geldi.

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Önce gümüş rengi bir elbiseyle poz veren Bella Thorne, sonrasında ise şeker pembesi bir elbiseyle objektif karşısına geçti.

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Genç oyuncu fotoğraflarını, “Güneşin etrafında 24 yıl. 23, tamamen boş zamanlarımda çalışmak, daha fazla aşık olmak ve bir ömür boyu sahip olacağım yeni arkadaşlar edinmekle ilgiliydi. Sonraki 365 günün neler sakladığını görmek için sabırsızlanıyorum.” notuyla paylaştı.

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Bella Thorne Instagram
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