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Bella Thorne mini bikinisini giyip bahçeye indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2020 11:33 | Son Güncelleme

Oyunculuğu bırakıp yetişkin film yönetmenliğine başladığını açıklayan Bella Thorne, adından söz ettirmeye devam ediyor. Thorne karantina paylaşımıyla gündem oldu.

Sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Bella Thorne karantinada evinden çıkmıyor.

Oyuncu, karantina altındayken evinde tonlarca bikini çekimi ve seksi dans videoları yayınlayarak dikkat çekmişti. Thorne bunlara bir yenisini daha ekledi. Ünlü isim bahçesinden mini bikinisiyle güneşlenirken çektiği fotoğrafları "Bunu yapmaktan başka yapacak bir şey yok. İşte buradayım. Bunu yapıyorum" yorumuyla paylaştı.

Disney'in eski yıldızı ABD'li oyuncu Bella Thorne, senaryosunu kendi yazdığı 18 yaş sınırlı filmin yönetmen koltuğuna oturmuş ve gündem olmuştu. Thorne ardından ise kendisini tehdit eden hacker'lara inat kendi çıplak fotoğraflarını paylaşmasıyla olay olmuştu.

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