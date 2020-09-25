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Bellona Basketbol sahasında başlıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.09.2020 16:23 | Son Güncelleme

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 2020-2021 sezonu maç programı belli oldu.

Bellona Basketbol sahasında başlıyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 2020-2021 sezonu maç programı belli oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu ilk 3 haftanın programını açıkladı. Buna göre Bellona Kayseri Basketbol takımı, ligdeki ilk maçını 4 Ekim 2020 Pazar günü sahasında oynayacak. Sarı kırmızılılar, ikinci hafta maçını 7 Ekim Çarşamba 2020 günü, ligdeki üçüncü maçını ise 11 Ekim 2020 Pazar günü oynayacak.
Bellona Kayseri Basketbol takımının ilk 3 haftadaki maç programı şu şekilde:
1.Hafta / 04 Ekim 2020 / 15:00
Bellona Kayseri-İzmit Belediyespor
2.Hafta / 07 Ekim 2020 / 18:00
Hatay B.B.spor-Bellona Kayseri
3.Hafta /11 Ekim 2020 / 15:00
Bellona Kayseri-Galatasaray

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Melikgazi
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