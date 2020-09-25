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Bellona Basketbol sahasında başlıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.09.2020 16:23 | Son Güncelleme

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 2020-2021 sezonu maç programı belli oldu.

Bellona Basketbol sahasında başlıyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 2020-2021 sezonu maç programı belli oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu ilk 3 haftanın programını açıkladı. Buna göre Bellona Kayseri Basketbol takımı, ligdeki ilk maçını 4 Ekim 2020 Pazar günü sahasında oynayacak. Sarı kırmızılılar, ikinci hafta maçını 7 Ekim Çarşamba 2020 günü, ligdeki üçüncü maçını ise 11 Ekim 2020 Pazar günü oynayacak.
Bellona Kayseri Basketbol takımının ilk 3 haftadaki maç programı şu şekilde:
1.Hafta / 04 Ekim 2020 / 15:00
Bellona Kayseri-İzmit Belediyespor
2.Hafta / 07 Ekim 2020 / 18:00
Hatay B.B.spor-Bellona Kayseri
3.Hafta /11 Ekim 2020 / 15:00
Bellona Kayseri-Galatasaray

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Hasçalık Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Öztürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Irmak Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Balım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Serçeönü Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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