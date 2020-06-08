YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Bellona Kayseri 10 transfer yapacak

Bellona Kayseri 10 transfer yapacak

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.06.2020 17:54 | Son Güncelleme

Bellona Kayseri Basketbol takımı yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Bellona Kayseri 10 transfer yapacak

Bellona Kayseri Basketbol takımı yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı Kırmızılılar kadrosuna 10 oyuncu katacak.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, 2020-2021 sezonu için transfer çalışmalarına başladı. İlk olarak coach Ayhan Avcı ile yeniden anlaşan sarı kırmızılı kulüp, transfer rotasını belirledi. Bellona Kayseri Basketbol takımı Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, yeni sezon için 10 transfer yapacaklarını söyledi.
Bellona Kayseri Basketbol takımı Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, "Önümüzdeki sezon başarı çıtasını yükseltmek istiyoruz. Kadromuzda Alt yapıdan A takıma çıkan 2 oyuncumuz var. Bunların yanına 6 yerli, 4 de yabancı oyuncu transfer edip hem ülkemizde, hem de Avrupa maçlarında başarılı bir dönem geçirmek istiyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şeyma sezonu açtı! Şeyma sezonu açtı!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aç kurtlar danayı yedi

Aç kurtlar danayı yedi

Orhangazi Jandarma Komutanı Ali Kanber Gaziantep’e tayin oldu

Orhangazi Jandarma Komutanı Ali Kanber Gaziantep’e tayin oldu

Ulupınar Köyü’nü yasa boğan ölüm

Ulupınar Köyü’nü yasa boğan ölüm

4 ayrı suçtan 19 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

4 ayrı suçtan 19 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Isparta’da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü

Isparta’da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü

Kayseri Namaz Vakitleri 8 Haziran Pazartesi

İmsak
03:16
Sabah
05:06
Öğle
12:42
İkindi
16:37
Akşam
20:08
Yatsı
21:50

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Pazartesi

Boduroğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Güngören Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Rüzgar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kılıç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Önder Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Burcu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Yenidoğumevi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kayserispor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Kayserispor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Hayvanlarda Kulak Küpesi Sökme Ve Takma Makinesi Icat Etmişler

Hayvanlarda Kulak Küpesi Sökme Ve Takma Makinesi Icat Etmişler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.