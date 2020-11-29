Bellona Kayseri 2. kez kazandı

Bellona Kayseri Basketbol, ligdeki ikinci galibiyetini Samsun Canik Belediyespor’u farklı mağlup ederek aldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımı ligin 10.haftasında sahasında Canik Belediyespor’u mağlup etti. Maçı 107-54 gibi 53 sayı farkla kazanan sarı kırmızılılar, ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Sarı-Kırmızılılar ilk galibiyetini ligin 7.haftasında OGM Ormanspor’u 80-79 mağlup ederek elde etmişti. Ligdeki ikinci galibiyetini alan Sarı-Kırmızılılar 11 puana ulaştı.

