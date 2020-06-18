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Bellona Kayseri 2 transfer yaptı

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.06.2020 16:40 | Son Güncelleme

Bellona Kayseri Basketbol takımı, dış transferde kadrosuna iki oyuncu daha kattı.Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, dış transferde kadrosuna iki isim daha kattı.

Bellona Kayseri 2 transfer yaptı

Bellona Kayseri Basketbol takımı, dış transferde kadrosuna iki oyuncu daha kattı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, dış transferde kadrosuna iki isim daha kattı. Sarı Kırmızılı ekip, Fenerbahçe’den Esra Ural Topuz ile Adana Basketbol takımından Zeynep Öykü Kalbisağde ile anlaşmaya vardı.
Bellona Kayseri Basketbol takımı Sportif Direktör Ahmet Bozbey, daha önce Adana Basketbol takımında oynayan 20 yaşındaki Zeynep Öykü Kalbisağde ile son 4 sezondur Fenerbahçe’de forma giyen eski oyuncuları Esra Ural Topuz ile 1’er yıllık anlaşmaya vardıklarını söyledi. Bozbey, "Yeni sezon için güçlü bir kadro kurmak istiyoruz. Transfer listemizde bulunan yerli ve yabancı oyuncular ile sözleşme yapmaya devam ediyoruz. Son olarak aramıza katılan Zeynep ile Esra’ya hoşgeldin diyor ve yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi.

Bellona Kayseri 2 transfer yaptı

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