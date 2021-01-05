Bellona Kayseri 4.kez kazandı

Bellona Kayseri Basketbol takımı ligde 4. galibiyetini aldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı 4. galibiyetini aldı. Ligin 15. haftasında sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşan Sarı Kırmızılı ekip, 80-75’lık skorla kazanmayı başardı.

15 maçta 11 yenilgi alan Bellona Kayseri Basketbol takımı 4 kez de kazanan taraf oldu. Daha önce sahasında oynadığı OGM Ormanspor, Samsun Canik Belediyespor ve Beşiktaş maçlarını kazanan Sarı Kırmızılılar, dördüncü galibiyetini yine iç saha maçında aldı. Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 5 sayı farkla mağlup eden Bellona Kayseri Basketbol, yeni yıldaki ilk galibiyetini aldı.

Ligdeki puanını 19 yapan Sarı-Kırmızılılar 16.haftada deplasmanda Galatasaray’a konuk olacak.

