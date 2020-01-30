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Bellona Kayseri, Adana Basketbol’u ağırlıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.01.2020 13:01 | Son Güncelleme

Bellona Kayseri Basketbol ligin 17.haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol’u konuk edecek.Herblife Nutrıtıon Kadınlar Basketbol Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, yarın oynayacağı Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Bellona Kayseri, Adana Basketbol’u ağırlıyor

Bellona Kayseri Basketbol ligin 17.haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol’u konuk edecek.
Herblife Nutrıtıon Kadınlar Basketbol Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, yarın oynayacağı Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Geçtiğimiz haftayı Beşiktaş mağlubiyeti ile kapatan Sarı-Kırmızılılar yeniden çıkışa geçmenin planını yapıyor.
İnişli çıkışlı bir grafik çizen Bellona Kayseri Basketbol ligde geride kalan 16.hafta sonunda oynadığı 14 maçta 7 galibiyet ve 7 mağlubiyet aldı. 21 puanla 8.sırada yer alan Sarı-Kırmızılılar rakibi olan Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol’u yenerek üst sıralarda kendine yer bulmak istiyor.
Yarın Kayseri Kadir Has Kongre ve Spor salonunda saat 16.00’da başlayacak olan Bellona Kayseri Basketbol ile Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol müsabakasını Turgut Işık, Sertan Kırklar ve Hande Öztürk hakem üçlüsü yönetecek.

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Kocasinan
Baykara Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ceren Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yeditepe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Burcu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Ayşegül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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