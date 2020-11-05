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Bellona Kayseri Basketbol 15 Kasım’a kadar izinli

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.11.2020 13:34 | Son Güncelleme

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketkbol Ligi’ne 21 Kasım’a kadar ara verildi.

Bellona Kayseri Basketbol 15 Kasım’a kadar izinli

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketkbol Ligi’ne 21 Kasım’a kadar ara verildi. Kadın Basketbol Milli Takımı’nın 12 Kasım Perşembe günü Arnavutluk, 14 Kasım Cumartesi günü Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmalar nedeniyle verilen ara Bellona Kayseri Basketbol’a yaradı.
Sahasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor’a mağlup olan Bellona Kayseri Basketbol’da basketbolculara 15 Kasım’a kadar izin verildi. Milli takımlara giden sporcular ve maçların oynanmayacak olması nedeniyle Bellona Kayseri Basketbol antrenörü Ayhan Avcı, oyuncularına izin verdi. 15 Kasım’da Kayseri’de toplanacak olan Bellona Kayseri Basketbol takımı Bir Ezim Elazığ İl Özel İdarespor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.

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Kayseri Namaz Vakitleri 5 Kasım Perşembe

İmsak
05:39
Sabah
07:02
Öğle
12:27
İkindi
15:15
Akşam
17:41
Yatsı
18:59

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Perşembe

Altındiş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demirezen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dedemen Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yılmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Güneş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Miraç Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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