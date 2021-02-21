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Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda güldü: 73-91

21.02.2021 16:53 | Son Güncelleme:
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Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda güldü: 73-91

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda ÇBK Yenişehir Belediyesi ile karşı karşıya geldi.Servet Tazegül Spor Salonu’ndaki karşılaşmaya Bellona Kayseri Basketbol takımı Melis, Ayşegül, Maja, Kalan ve Glory beşlisi ile çıktı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda ÇBK Yenişehir Belediyesi ile karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu’ndaki karşılaşmaya Bellona Kayseri Basketbol takımı Melis, Ayşegül, Maja, Kalan ve Glory beşlisi ile çıktı. İlk periyot 24-21 ÇBK Yenişehir Belediyesi üstünlüğü ile tamamlanırken, devre 46-59 Bellona Kayseri Basketbol’un üstünlüğü ile tamamlandı.
3. Periyota hızlı başlayan Bellona Kayseri Basketbol aradaki farkın kapanmasına izin vermedi. Bellona Kayseri Basketbol 3. periyotu 59-73 önde kapattı.
Son periyotta ise rakibine aradaki farkı kapatmasına izin vermeyen Bellona Kayseri Basketbol karşılaşmayı 73-91 kazanmasını bildi.

Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda güldü: 73-91

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