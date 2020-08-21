Bellona Kayseri Basketbol eski günlerine dönmek istiyor

KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Türkiye'yi Avrupa'da defalarca temsil eden Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un başantrenörü Ayhan Avcı, Kayseri ekibini eski günlerine döndürmek için çalıştıklarını belirtti.

Avcı, AA muhabirine, gelecek sezon için iyi bir planlama yaptıklarını ve bu doğrultuda mantıklı transferler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bellona Kayseri Basketbol'un son 3 sezondur geçmiş borçlarını ödemeye çalışan bir kulüp görüntüsünde olduğunun altını çizen Avcı, "Bu sene kadromuzu iyileştirdik. Çok anlamlı ve bize göre çok doğru bir kadro kurduğumuzu söyleyebilirim. A Milli Takım'da oynayan Esra Ural Topuz, Ayşegül Günay ve Melis Gülcan'ı transfer ettik." diye konuştu.

Avcı, üç oyuncuda da Kayseri'nin büyük emekleri bulunduğunu dile getirerek, "Bu oyuncuları yuvalarına döndürdük. Bu transferler benim için çok önemliydi. Çünkü bu oyuncular yıllarca bu salonda yaşamış, buranın atmosferini solumuş ve kariyerlerinin en iyi dönemlerini burada geçirmiş. Buradan genç yetenek olarak giden oyuncular şimdi takım kaptanı olarak geri dönüyor." ifadelerini kullandı.