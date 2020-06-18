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Bellona Kayseri Basketbol, Fenerbahçe'den Esra Ural Topuz'u transfer etti

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.06.2020 17:16 | Son Güncelleme

Bellona Kayseri Basketbol, Fenerbahçe'den Esra Ural Topuz'u transfer etti

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Esra Ural Topuz'u kadrosuna kattı.

Kayseri ekibi, son olarak Fenerbahçe Öznur Kablo'da forma giyen 33 yaşında pivot ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından transferle ilgili, "Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında daha önce takımızda yer alan ve en son Fenerbahçe Öznur Kablo forması giyen Esra Ural Topuz ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz." paylaşımı yapıldı.

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