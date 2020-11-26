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Bellona Kayseri Basketbol, Samsun’u bekliyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.11.2020 11:48 | Son Güncelleme

Herbalife Nitrition Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, Samsun Canik ile Cumartesi günü Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.Cumartesi günü 16.00’da oynanacak olan karşılaşmanın hazırlıklarını Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Salonu’nda sürdüren Bellona Kayseri Basket kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

Bellona Kayseri Basketbol, Samsun’u bekliyor

Herbalife Nitrition Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, Samsun Canik ile Cumartesi günü Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.
Cumartesi günü 16.00’da oynanacak olan karşılaşmanın hazırlıklarını Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Salonu’nda sürdüren Bellona Kayseri Basket kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Bellona Kayseri Basket Baş Antrenörü Ayhan Avcı, Samsun maçını kazanarak çıkışa geçmek istediklerini söyledi. İlk yarıyı ilk 8 arasında bitirip Türkiye Kupası’na katılmayı da istediklerini söyleyen Avcı, “Bugüne kadar özellikle ribaunt konusunda çok sıkıntı çektik. Kalani Brown’un transferi ile bu sorunumuzu çözdüğümüzü düşünüyorum. Kalan 5 maçımız var ve bu 5 maçı kazanıp ilk yarıyı iyi bir yerde bitirmek istiyoruz” diye konuştu.
Öte yandan Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Bellona Kayseri Basket’in yeni transferi Kalani Brown ise takımla birlikte çalışmalara başladı. Brown, Türkiye’de olmaktan dolayı mutlu olduğunu ve takıma katkı sağlamak için burada olduğunu söyledi.

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